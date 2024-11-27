А вы слыхали, как поют тетерева!

Сотрудники Лапландского заповедника поделились с пользователями своего сообщества в соцсети «ВКонтакте» новыми видео и рекомендуют смотреть одно из них со звуком.

В фото ловушку учёных попался тетерев, который всеми силами старается привлечь внимание самки.

Токование - особое поведение птиц в начале брачного периода. Издавая эти звуки, самцы распускают крылья, надуваются, бегают и могут даже драться друг с другом.

На втором ролике видно, как будто специально на камеру позирует крупный лось.