День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.11.24 19:30
А вы слыхали, как поют тетерева!
Сотрудники Лапландского заповедника поделились с пользователями своего сообщества в соцсети «ВКонтакте» новыми видео и рекомендуют смотреть одно из них со звуком.
В фото ловушку учёных попался тетерев, который всеми силами старается привлечь внимание самки.
Токование - особое поведение птиц в начале брачного периода. Издавая эти звуки, самцы распускают крылья, надуваются, бегают и могут даже драться друг с другом.
На втором ролике видно, как будто специально на камеру позирует крупный лось.
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
18.11.24 13:51
"...математическую модель и разработали целый пакет мер, который позволит снизить количество пыли..." О какой моделе речь? Если выгоднее было отгружать из Новороссийска, Сочи и СПб, но возили в Мурман
VtcnysQ51
18.11.24 13:21
Хорошее интервью. Оценки даны без прикрас, картина понятна. Падения были, переживём и этот период.
SeVFloT83
15.11.24 17:35
Ну, с Новым годом, с новыми ценами! Как это по-нашему!
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