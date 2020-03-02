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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.03.20 19:30

А «Яблоко» против!

Эти выходные выдались политическими активными в областном центре.  Например, после предыдущих мероприятий оппозиционных партий представители партии «Яблока» провели митинг в центральном сквере Мурманска около Ленинградской улицы.

Активные участники  митинга рассказали, что их не устраивает работа нынешней власти, они недовольны изменениями, которые предлагают внести в Конституцию. Сами оппозиционеры подготовили собственный вариант поправок. Например, предлагают сократить полномочия президента и усилить парламент. А их псковские единомышленники недавно также предложили увеличить количество депутатов Госдумы с 450 до 650 человек.

Вячеслав Пайкачев, член Совета мурманского регионального отделения партии «Яблоко»: «Чтобы было больше представителей в нём от различных людей, от людей различных взглядов. Дело в том, что те законы, которые принимаются, не выдерживают критики. Там много таких, которые непонятно, как приняты. Большинство членов этой Госдумы, извините, но если они Конституцию ещё не читали до сих пор, то какие они законы могут принимать».

 

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