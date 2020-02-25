А жители Лиинахамари против!

Неподалёку от посёлка акционерное общество «Русский лосось» планирует построить перерабатывающий завод. В том числе предприятие будет делать рыбную муку и рыбий жир из субпродуктов. Это обстоятельство сильно беспокоит население муниципалитета.

Небольшой зал совещаний в администрации Печенгского района забит до отказа. На общественные слушания по строительству рыбоперерабатывающего завода неподалёку от Лиинахамари пришли почти 100 человек. Большая часть - молодёжь, которая к посёлку, где планируют строить рыбоперерабатывающий завод, никакого отношения не имеет. В центре - жители населённого пункта. Их меньшинство, но они сегодня наиболее внимательные слушатели представителя компании, которая едва не обанкротилась пару лет назад, а теперь грозит нарушить покой и экологию муниципалитета:

- Результаты расчётов, произведённых нашим предприятием, показали, что максимально производимой концентрации, создаваемые как в период проведения демонтажа строительных работ, так и в период эксплуатации, не будут превышать предела допустимых концентраций, - сообщила она.

Загрязнение будет, но в пределах нормы, утверждают представители компании. Вот только местное население в это не верит. Слишком свежа ещё в памяти ситуация с массовым мором рыбы в садках этой организации. Своё недоверие представителям «Русского лосося» высказал и депутат Мурманской областной Думы Игорь Найдёнов.

Игорь Найдёнов, депутат Мурманской областной Думы: «Мы прекрасно знаем, у нас есть съёмки, сколько рыбы погибло в садках. Сколько там находится отходов от кормов, от всего. Вокруг образовывается вот эта вот зелёная жижа, краб её не ест, никто её не ест. Они пытались её тралами растащить по всей территории губы. Это ещё было хуже. Все эти производства по выращиванию, должны устанавливаться там, где есть проточная вода, чтобы все отходы жизнедеятельности в дальнейшем смывались. Какой от них дальнейший урон, сложно просчитать, можно только взять какую-то статистику с других стран».

Не меньше жителей Лиинахамари беспокоит проблема запаха от мукомольного производства. Завод планируют построить в пятистах метрах от жилых домов. Люди такому соседству не рады и просят предприятие перенести.

- Вот это интересно населению. Смотрите, переработаем вот столько, отходы вот столько, запаха не будет. Но запах будет. Вы вот говорите, что всё хорошо. Всё вот это в контейнерах, всё ждёт своей очереди, оно будет перерабатываться. Сама по себе рыба воняет. А отходы? Запах как? Что можно? Цементную пыль можно осадить, можно фильтры какие-то поставить, но запах - невозможно, хоть что угодно вы говорите, - возмущаются участники встречи.

Впрочем, сотрудники «Русского лосося» настаивают на своём, утверждая, что оборудование у них супер современное, а в Европе подобные предприятия строят чуть ли не в жилых кварталах. Конкретные города, где рыбомукомольные фабрики не отделяют от жилой зоны, что, правда, назвать не смогли. А слишком любопытным пообещали разъяснить подробнее на улице. Вероятно, уже не словами:

- В каком месте? Мы завтра съездим и понюхаем. «Киркенесс процессинг» предприятие называется. В месте, каком стоит? - я тебя спрашиваю.

- Не тебя, наверное. Давайте будем покорректнее. На улицу щас выйдем и расскажу.

Презентация жителей не устроила. Слишком много вопросов осталось за кадром и слишком неоднозначно представители «Русского лосося» реагировали на вопросы, касающиеся конкретики.

Татьяна Ланжук, жительница Лиинахамари: « Когда я ознакомилась с этим проектом, я вижу, что он недоработан. Не учтены климатические условия, раз. Вы, наверное, слышали, я вопрос про дорогу задала. Сказали, что ущерба дороге нанесено не будет. Это неправда. При любом строительстве наносят ущерб дороге. Дальше, очистные сооружения, они будут и в проекте они есть. Но какие они, каковы их мощности? Опять же, там не прописано, ничего там нет».

Такого же мнения и представители экологической организации «Чистая Арктика». Зелёные считают, что в своём выступлении «Русский лосось» не предоставил никаких гарантий тому, что неукоснительно будет соблюдать экологическое законодательство.

Александр Котов, представитель экологической организации «Чистая Арктика»: «В Европе сейчас популярны гарантии, когда фирма сама себе устанавливает наказание в случае невыполнения данных обязательств гражданам, или гражданам определённой области страны. Хотя и там есть федеральные законы, республиканские, смотря, какая страна. Здесь весь упор был на федеральный закон, что ссылаемся на федеральный закон и в соответствии с федеральным законом будем нести наказание. А гарантии самой компании никакой нет».

Во время голосования за проект руки подняли те слушатели, которые в Лиинахамари не живут. Таких было большинство, вероятно, их позвали специально, чтобы проголосовали. Большая часть жителей посёлка до Никеля добраться не смогли, рассказывают участники. Вероятно, именно для того, чтобы отсечь часть недовольных стройкой, слушания и провели не в населённом пункте, а в райцентре. Несмотря на то, что протест жителей посёлка не услышали, те сдаваться не намерены и теперь пойдут в вышестоящие инстанции.