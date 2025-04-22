«Абилимпикс-2025»: каждый повар должен уметь приготовить пиццу

Как испечь идеальную пиццу, показали на региональном этапе чемпионата по профессиональному мастерству для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», который уже во всю идёт в Мурманской области.

Пицца - не самое сложное блюдо, каждый человек хотя бы раз в жизни делал его дома. Однако профессиональное приготовление имеет больше сложностей. Так считают и эксперты, оценивающие кулинарные работы студентов колледжей, участников регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимписк». Судьи настроены серьёзно, будущим поварам, поблажек не делают, а за каждую помарку жюри снимает баллы.

Анастасия Сидоренко, мастер производственного обучения Мурманского индустриального колледжа: «Критериев оценки очень много, вплоть до цвета корочки … И конечно, вкусовые качества».

В меню Мурманского индустриального колледжа сегодня на выбор две пиццы: пепперони и четыре сыра. Их приготовили студенты, большинство из которых впервые решили поучаствовать в конкурсе. Однако, волнения у ребят нет.

Дарья Лимонова, Апатитский политехнический колледж имени Г.А. Голованова: «Надо, чтобы было хорошее тесто, … и руки из нужного места». Все ребята всерьёз увлечены выбранной профессией.

Дамир Янбарисов, студент Мурманского индустриального колледжа: «Довольно всё просто, но интересно … Надеюсь, что получится занять какое-нибудь хорошее место».

К слову, сегодня ребята получили возможность не только отточить навык и впечатлить судей конкурса «Абилимпикс», но и познакомить с возможными будущими работодателями. Представители мурманских сетей питания частые гости в колледже. Здесь они ищут таланты для своих заведений.

Николай Бондаренко, представитель сети пиццерий: «Мы проводили здесь мастер-класс по приготовлению пиццы.… Мы некоторых ребят уже даже видим в рядах наших бойцов на нашей кухне».

Чемпионат «Абилимпикс» отличается тем, что здесь ребята могут и самовыразиться, и обрести уверенность в выбранной сфере, в том числе за счёт признания от профессионалов и экспертов.