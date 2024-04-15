«Абилимпикс» уже в 9-й раз собирает школьников и студентов с ограниченными возможностями здоровья на своих площадках

И с каждым годом молодёжь показывает всё лучшие результаты.

«Абилимпикс» стартовал в Мурманской области, как и по всей России уже в 9-й раз. В этом году чемпионат объединил ребят с ОВЗ в 80 регионах страны. Участникам предстоит выполнить ряд задач, во время которых они проявят все свои таланты и навыки.

Екатерина Канатникова, начальник управления по сопровождению движения «Абилимпикс» в РФ: «Абилимпикс – это не только конкурс профессионального мастерства, это огромная экосистема, которая включает в себя большое количество сопутствующих мероприятий. Это обширная профориентационная работа, различная культурная программа, спортивные мероприятия, большой цикл межчемпионатных мероприятий, которые проходят. И, конечно, вовлеченность всё большего количества участников».

Мурманская область ежегодно присоединяется к конкурсу профмастерства. В этом году площадками для проведения регионального этапа стало шесть образовательных учреждений. А показать свои умения решились 194 человека.

Одна из любимых компетенций у молодёжи – it-сфера. Но также ребята представляют технические направления: слесарное, автомеханическое; творческие: бисероплетение, резьба по дереву и другие; медицинские: массажное и социальный уход.

Елена Зубрицкая, заместитель министра образования и науки Мурманской области: «Есть очень большой спектр компетенций, связанный со сферой услуг: поварское дело, кондитерской, хлебопечение. Ногтевой дизайн - у нас впервые в этом году появилась эта компетенция. У нас ещё две новые, связанные с пищевой отраслью, - мастер по приготовлению пиццы и арт-декор пищевых продуктов».

Многие из ребят участвуют в «Абилимпиксе» не в первый раз. Например, Максимилиан Гримач стал победитель в 2022 году в компетенции «Инженерный дизайн-кад», заняв в финале конкурса в Москве второе место. В этом году он рассчитывает на первое.

Максимилиан Гримач, ученик Минькинской коррекционной школы-интерната: «Чувствовал радость и волнение, когда был в Москве. Выбрал компетенцию, на которую пойду учиться в будущем - после школы. В Москве занял второе место».

А некоторые ребята из участников со временем вырастают в экспертов. Например, Вячеслав Земцовский в этом году впервые выступит в этой роли.

Вячеслав Земцовский, преподаватель Мурманского колледжа экономики и информационных технологий: «Опыт участия дал мне возможность беспристрастно и объективно подходить к оценке конкурсантов. Я понимаю, чего им это стоило, каких замечательных результатов они могут достичь и чего уже достигли. Они демонстрируют это, а я очень рад, что у нас действительно талантливые ребята».

Каждый из ребят, сидящих в зале, уверен, что «Абилимпикс» – отличный старт для молодых специалистов. Кроме того, это хорошее место для поиска друзей и единомышленников.

А самое главное, что конкурс профмастерства даёт самим участникам проверить свои силы, поверить в себя и стимулирует двигаться только вперед.