Абитуриенты будут поступать в МГТУ по-новому

С этого года подать документы в вуз можно будет онлайн из любой точки мира через Единый портал госуслуг.

Ещё одно важное изменение касается вступительных испытаний. Они будут проходить по нескольким предметам на выбор. Это значит, что абитуриент сможет показать наиболее успешные результаты, увеличив шансы на получение заветного бюджетного места.

В 2021 году МГТУ их предоставит 590 - на очную и заочную формы обучения по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры. Зачисление в вузы будет идти в одну волну, поэтому решение о подаче оригиналов документов придётся принимать осознано и внимательно, так как второго шанса, в случае просчёта, просто не будет.