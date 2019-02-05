Абоненты «М2С» уже перешли на цифровое вещание, а остальные ещё готовятся

В настоящее время в нашей стране проводится масштабный переход с аналогового телевизионного вещания на цифровой. В нашем регионе полный процесс должен закончиться к началу июня. Впрочем, для абонентов «М2С» переход уже позади. Они получили целый перечень телеканалов в цифровом формате без дополнительных затрат на приставки.

Пока некоторые северяне закупают новые приставки, их качество решили проверить эксперты из проекта «Народный контроль»

В январе этого года в России начался переход с аналогового телевидения на цифровое. Это позволило улучшить передачу сигнала и качество изображения. В Мурманской области обновление продлится до начала июня. Многие современные телевизоры могут принимать так называемую «цифру». Что же касается более старых моделей, то гражданам понадобится приобрести специальное устройство, которое позволит воспроизводить на экране новый сигнал. Мурманские общественники решили проверить, насколько в нашем регионе готовы к переходу на цифровое вещание, проанализировать ассортимент и цены на предлагаемые приставки.

«В разных магазинах могут быть представлены разные модели приставок. При этом, есть некая заявленная правительством цель, чтобы во всех крупных магазинах были представлены бюджетные приставки для тех категорий граждан, для которых 1000 рублей – это серьезно для их семейного бюджета, - отмечает Денис Лысенко, начальник отдела комитета по развитию информационных технологий и связи Мурманской области. - Поэтому, именно в бюджетном сегменте, практически в каждом крупном магазине обязательно должна быть представлена приставка в ценовой категории до одной тысячи рублей».

Рейд показал, как изготовители приставок, так и сами продавцы соблюдают правила. «Нас порадовало то, что стоимость их достаточно небольшая. От самых простых - за 880 рублей и до дорогих - за 1500 рублей, - рассказал Юрий Шадрин, активист проекта «Народный контроль». - Товарный запас достаточный».

Процесс установки приставки несложен, с ним может разобраться каждый, тем более, что в комплекте с устройством идёт подробная инструкция. Но если у кого-то возникнут сложности, то в «Молодой Гвардии» нашли действенное решение. «Нами было принято решение, привлечь волонтеров в некий штаб, который будет помогать гражданам в подключении этих приставок, - говорит Антон Громыко, руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии». - Любой желающий может позвонить в отделение «Молодой Гвардии Единой России», в региональный исполнительный комитет партии «Единая Россия» за компетентной помощью, к нему будет выслан волонтёр. Также можно позвонить по телефону нашей «горячей линии» 201-207».

Однако, обращение к волонтерам и установка приставки дома не дают гарантии, что на экране появится хорошая картинка. Для этого должны быть соблюдены условия, например, нужно хорошее качество приёма сигнала, что позволить география Мурманска может далеко не везде. В некоторых районах города с холмистой местностью и большой застройкой это и вовсе невозможно. Поэтому эксперты говорят, что надо быть готовыми к тому, что установив приставку, мурманчане вовсе не гарантировано получат все каналы двух мультиплексов да ещё и в хорошем качестве. Специалисты советуют пользоваться услугами операторов.

Телеканал «Арктик-ТВ» уже сообщал, что компания «Мурманские мульсервисные сети» заранее перешла на цифру, позаботившись о своих абонентах, которым покупать приставку не нужно. Всю техническую часть взяла на себя компания, а пользователям нужно было только настроить свои телевизоры и наслаждаться просмотром – без дополнительных расходов на новую технику. Если кому-то настроить телевизоры не удалось или качество каналов не отвечает запросам, то специалисты компании готовы оказать техническую помощь. Надо только оставить заявку по контактам, которые можно найти на сайте компании.