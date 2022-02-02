Абсолютно недоступная среда! Проверено мурманским инвалидом

С 2015 года в Мурманске действует программа по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов на территории города. Согласно ей, в муниципалитете доступными должны стать школы, библиотеки, МФЦ и прочие муниципальные организации. А с 2017 года - территории общего пользования. Ответственным за это, согласно документу, назначили комитет по культуре администрации города Мурманска. Сегодня журналисты «Арктик-ТВ» решили проверить, как планы воплотились в жизнь.

Набиль Бельгхази - инвалид колясочник. Мы попросили его помочь нам в этом небольшом исследовании. Объектом выбрали подъём к кинотеатру «Мурманск» на улице Карла Маркса. Горка здесь не слишком крутая, на лестнице, видимо, по программе, установлен пандус. Но не тут-то было. До пролётов ещё несколько ступеней, по которым Набилю самостоятельно не подняться. Преодолевали их с трудом.

Набиль Бельгхази, мурманчанин: «Среда абсолютно недоступная. Человеку, будучи на коляске, передвигаться по городу очень сложно. Мало пандусов. Очень-очень сложно. Надо полностью что-то менять».

Почему здесь гений городского чиновника решил сделать именно ступени, хотя рельеф позволяет организовать пологий подъём? Нам совершенно непонятно. Впрочем, как стало ясно позже, и пандус - не панацея. Во всяком случае, поэтому по улице Карла Маркса точно подняться не выйдет. Он узкий, полуразрушенный, сделан из скользкой плитки, а градус подъёма такой, что впору запасаться альпинистским оборудованием. Да и перила сделаны бестолково: ухватиться, чтобы подтянуть себя, можно только левой рукой.

Артём Ермоленко, председатель клуба молодых инвалидов «Валентина +»: «Пандусы, по сути дела, не решают проблему. Не везде. Это особенно перепады высот, если. Как вы видели на данном этапе, как всё это происходило, к сожалению, во многих местах такое происходит. В том числе, тут и некачественные материалы, которые используются для того, чтобы было безопасно даже по пандусу пробраться. Есть же люди с инвалидностью, пожилые люди, которым по-своему удобно передвигаться. И если он видит препятствие – хорошо, если находит выход из ситуации. Или за счёт посторонних людей».

Так и здесь, чтобы подняться на лестницу, инвалиду нужна помощь двух взрослых мужчин. Одному помощнику затолкать туда коляску не под силу.

Интересно, а как с задачей справляются женщины с детьми? И для чего ставят такие пандусы? Предполагаем, исключительно для отчёта. Конструкция стоит, а значит, формально требования программы выполнены. А то, что она не функциональна, это уже другая история. Напомним, реализовывалась программа в те годы, когда главой администрации Мурманска был Андрей Сысоев. Неужели для него доступная среда в Мурманске - это всего лишь два слова написанные на бумажке?

Артём Ермоленко, председатель клуба молодых инвалидов «Валентина +»: «У нас объявлена, конечно, городская комфортная среда. Но она, к сожалению, не работает в том объёме и в том направлении, как нам бы хотелось. Может быть, что-то не учитывается, даже многое, что касается реального передвижения людей с инвалидностью и тех, кто получил временно ограничение. Это показывает на практике, на самом деле. А средства выделяются немалые. Но, к сожалению, я не вижу, чтобы они рационально использовались».

При этом получается, что инвалиды, живущие в районе кинотеатра «Мурманск» и выше, например, на улице Мира, фактически от остального города изолированы: ни спуститься, ни подняться туда просто невозможно.

Набиль Бельгхази, мурманчанин: «Наверное, на такси я бы добирался. Если бы зимой. Нереально зимой по порожкам, по пандусу передвигаться. До кинотеатра «Мурманск» - только на такси».

Вот и Набиль вынужден часто пользоваться услугами такси. За месяц только на этот вид транспорта он расходует около 5 тысяч рублей. И по-другому - никак. Либо плати, либо безвылазно сиди дома. Третьего с совсем не комфортной для инвалидов мурманской средой - не дано.