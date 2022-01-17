Ад клаустрофоба! 13 января сотрудники СМИ необычно отметили свой профессиональный праздник – День российской печати

И по такому случаю сотрудники Специального управления Федеральной противопожарной службы №48 Североморска пригласили журналистов на особый «Пожарный квест».

Примерял на себя форму спасателя и журналист «Арктик-ТА» Георгий Салиев.

13 января 1703 года по приказу царя Петра I начала издаваться первая российская газета, и именно с той поры в нашей стране появились собственные СМИ. В честь нашего профессионального праздника североморские пожарные подготовили нам особый подарок – «Пожарный квест». Задания квеста были тесно связаны с работой спасателей: была как теоретическая часть - на сообразительность, так и практическая, включавшая в себя работы с пожарно-спасительны вооружением.

Наша команда решила начать с теории, и на первом задании нам пришлось отгадывать внешний вид пожарного гидранта среди остальных макетов разнообразного оборудования.

К несчастью для нас, в первом задании мы ошиблись, однако, на другие вопросы нам всё же удалось ответить правильно.

Пока мы отвечали на вопросы, пожарные провели нам интересную экскурсию, после которой нас ждали уже практические испытания.

Труд профессионального спасателя – это тяжёлая работа, требующая серьёзной, в первую очередь, физической подготовки. Настоящие пожарные одеваются на вызов за 30 секунд. Нам, конечно же, потребовалось больше времени.

Отправившись на машинах к тренировочному комплексу, мы приступили к физическим испытаниям на выносливость. В специальной одежде, в масках и шлемах мы прошли своеобразную полосу препятствий на особых тренажёрах. После этого нас ждало самое интересное: теплодымокамера – настоящий ад клаустрофоба.