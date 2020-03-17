Администраций поселений в Печенгском районе не будет

Должности глав и Советы депутатов поселений предлагают сократить. Все полномочия хотят передать на уровень района. Такая система управления, считают чиновники, будет более эффективной и позволит сэкономить бюджетные деньги.

В зале совещаний администрации Печенгского района - многолюдно. Мест на всех не хватает, поэтому некоторым участникам встречи приходится стоять. На повестке общественных слушаний - непростой вопрос. В Печенгском районе планируют изменить систему управления. Был район - станет муниципальный округ.

Эдуард Затона, глава администрации Печенгского района: «Весной прошлого года были внесены изменения в 131-й Федеральный закон. Появилось понятие «муниципальный округ». Таким образом, муниципальные районы, где были двухуровневые системы власти, могут перейти на муниципальные округа. То есть, все поселения, которые были внутри района, входят в структуру района и образуется один муниципальный округ с полномочиями и района, и поселения».

Проще говоря, раньше городская власть отвечала за городские дела, но часть вопросов была вне её компетенции. Чтобы решить их, людям приходилось ехать в Никель - к руководству района. А это не всегда удобно. Особенно для тех, кто живёт в отдалённых посёлках.

Любовь Черепанова, глава муниципального образования город Заполярный: «Школы, которые находятся на территории муниципального образования, Заполярному не принадлежат. Больница, которая находится на территории города, нам не принадлежит. Детские сады, которые находятся на территории города, нам не принадлежат. Обычным жителям это непонятно. Жители приходят на приём и говорят: «В детском садике холодно». А я говорю, что я ничего не могу сделать, только снять трубку и позвонить главе Печенгского района и сказать: «Эдуард Викторович, у вас в садике холодно». Зачем тогда вы здесь сидите, кому вы нужны, если сделать ничего не можете? – возникает резонный вопрос».

С переходом на одноуровневую систему управления ситуация в корне поменяется. Руководить всем будет власть района. А на местах работать с населением будут специальные представительства.

Дмитрий Фоменко, глава посёлка городского типа Печенга: «В каждом населённом пункте будет уровень представлен власти, который будет отвечать по всем вопросам местного значения, которые будут определены для муниципального округа. Это повысит возможности людей муниципального округа решать свои вопросы непосредственно с руководителями на местах, а не обращаться через несколько инстанций».

Такая реформа оправдана, считают главы. В Печенгском районе на сегодняшний день живут 37 тысяч человек. При этом работают девять глав разных уровней. Получается, по одному руководителю на каждые 4 тысячи жителей. Это определённые затраты на содержание аппарата и работу администраций. А значит, изменения позволят экономить бюджет. В том числе, запланированные суммы на выборы.

Александр Морозов, глава муниципального образования Печенгский район: «Ситуация на сегодняшний день наиболее благоприятная для объединения. Почему? Потому что два крупных муниципалитета осенью этого года, в сентябре этого года, официально завершают полномочия, состоятся выборы. И если сейчас жители поселений выскажутся в поддержку образования единого муниципального образования под названием «Муниципальный округ Печенгский район», то мы проведём уже выборы в один муниципалитет».

Также распустят и Советы депутатов поселений. Останется лишь один представительный орган - районный Совет. В него войдут представители каждого поселения. Они и буду отстаивать интересы избирателей.

Игорь Духтанов, депутат печенгского Совета депутатов: «У нас есть чёткое понимание по централизованным функциям, которые мы, благодаря проведённым мероприятиям, смогли эффективно планировать. У нас появилась возможность централизованного распределения ресурсов. То есть, здесь начинают работать несколько иные законы. Это законы больших цифр. Когда вы обладаете массивом данных - намного проще планировать и работать эффективно».

Однако конечное слово всё же за жителями района. И они проголосовали за объединение. Из 110 участников - 99 человек идею оценили положительно, один высказался против и 10 воздержались.

Такие же слушания пройдут и на уровнях муниципалитетов. Затем, когда народ выскажет своё мнение, придёт время голосовать Советам депутатов.