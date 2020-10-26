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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.10.20 19:30

Администрация большого ЗАТО продолжает расширять меры поддержки жителей в период пандемии

На очередном заседании Совета депутатов большого ЗАТО приняли изменения в положение, касающегося оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Совет депутатов Александровска, несмотря на пандемию, в этот раз в полном составе принимает участие в заседании. И дело не в смелости или безрассудстве народных избранников - текущие вопросы нужно решать. А вот чтобы не заразиться или заразить коллег по заксобранию, парламентарии строго соблюдают противоэпидемические правила.     

Александр Хвостенко, председатель Совета депутатов ЗАТО Александровск: «Заседание Совета прошло плодотворно. В этот раз решили провести без заседания комиссии, обсудить вопросы непосредственно во время заседания Совета».

Одним из важных пунктов повестке дня стали меры поддержки  предпринимателей. За новую инициативу депутаты проголосовали единогласно.

Юлия Короткова, директор МКУ «Служба муниципального имущества» ЗАТО Александровск: «Теперь самозанятые граждане могут обратиться в администрацию за имущественной поддержкой и взять без конкурсной процедуры себе помещение в аренду».

Для получения такой помощи гражданам необходимо собрать пакет документов и предоставить в службу муниципального имущества ЗАТО Александровск.

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