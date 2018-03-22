Администрация города готовится взвалить на себя вопросы органа опеки и попечительства

Заседание постоянной комиссии по нормативному регулированию и контролю за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления прошло в Совете депутатов города Мурманска. Один из важнейших вопросов повестки - проект о наделении администрации города статусом органа опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан.

В ходе заседания рассмотрено семь вопросов, которые должны быть приведены в соответствие с изменившимся законодательством.