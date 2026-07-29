Администрация города Мурманска напоминает о штрафах за нарушения правил отдыха на воде

По данным Отдела по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций, трагедии в неположенных местах происходят ежегодно и нередко в них страдают дети.

В жаркую погоду многие горожане так и жаждут окунуться в природный водоём. На вид вода чистая и глубина небольшая, но это обман. Потому что даже летом вода на глубине остаётся ледяной, рельеф дна можно быть сложным, а в некоторых местах бывают опасные скрытые течения.

Погружение человека в такой водоём может оказаться смертельным.

По данным Отдела по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций, трагедии в неположенных местах происходят ежегодно и нередко в них страдают дети.

В администрации города напоминают, что за такое опасное развлечение нарушителей ждёт штраф: для граждан он составит 5000 рублей, для должностных лиц - 50 тысяч, а для юридических - от 75 до 450000 рублей.