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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.07.21 19:30

Администрация города Мурманска продолжает проверять готовность дошкольных учреждений к новому учебному году

Детский сад №72 произвёл хорошее впечатление, а оформление уличной территории приятно удивило главу администрации.

По словам Евгения Никоры, детский сад №72 на Кольском проспекте, 4 – очень уютное место. Силами самих воспитателей здесь были перекрашены комнаты, оформлены клумбы, обустроена фотозона. Украшать цветники коллективу детсада помогали родители малышей. Дизайн внутренних помещений также разработан педагогами, многие из которых хорошо рисуют. У них получилось создать почти домашнюю обстановку для детей. Единственное, чего не хватает саду, так это нового ограждения.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «У нас большая часть ограждения детского сада заменена, меньшая часть, получается 16 секций, осталась. Надо поменять, поэтому я сейчас поручение дам, чтобы обязательно включить в план, в ближайший план, сроки пока не буду обозначать чётко».

Помимо косметических улучшений в здании обновлены оконные блоки, фасад, частично отремонтирована кровля и асфальтовые отмостки, а сейчас ведётся замена системы водоснабжения.

Все ремонтные работы должны завершить до середины августа, с началом учебного года малыши пойдут в отремонтированный и очень комфортный детсад.

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