Администрация Мурманска опубликовала полную программу празднования Дня Победы в городе-герое

В 10 утра в центре города состоится военный парад, а в 12 часов у памятника Защитникам Советского Заполярья - торжественный митинг и церемония возложения цветов.

В течение всего дня на главной площади Пять Углов будут работать зоны активности с демонстрацией документальных фильмов, кукольными представлениями, а также пройдут концерты с участием творческих коллективов.

Завершит праздничную программу VIII фестиваль патриотической песни «Под звездами победного салюта» в 20.00 на территории мемориального комплекса воинам 1 корпуса ПВО на Абрам-Мысе.

С полной программой праздника можно ознакомиться на официальном сайте администрации Мурманска.