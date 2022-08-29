Администрация Мурманска посетила с проверкой несколько детских садов столицы Заполярья

Детский сад №123 на ул.Достоевского, 33 Мурманска готов принять в своих стенах первых воспитанников. Недавно построенный садик оборудован по последнему слову техники. Более того, дети могут безопасно и с пользой для себя взаимодействовать с окружением. К примеру, учреждение оснащено интерактивной спортивной стеной и умными досками, а для утренников есть адаптируемые декорации.

Детский сад №123 на ул.Достоевского, 33 Мурманска готов принять в своих стенах первых воспитанников. Недавно построенный садик оборудован по последнему слову техники. Более того, дети могут безопасно и с пользой для себя взаимодействовать с окружением. К примеру, учреждение оснащено интерактивной спортивной стеной и умными досками, а для утренников есть адаптируемые декорации.

Екатерина Ильченко, и.о. заведующей МБДОУ г. Мурманска «Детский сад №123»: «Мы создавали проекты под каждую группу. У каждой свой дизайн, каждая индивидуальна по развивающей среде. Юные северяне, поступая к нам с полутора лет, будут сначала в одну группу ходить, а потом, каждый год взрослея, они переходят в другое образовательное пространство, которое как раз сформировано для нового возраста».

Проверил готовность сада к учебному году и глава администрации города Юрий Сердечкин. Сити-менеджер заострил внимание на том, что в каком бы здании не находился детсад, он всегда требует ухода.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Мы продолжаем заниматься и нашими старыми зданиями. Безусловно, их нужно ремонтировать, поэтому с первого сентября также вернётся в строй 73-й садик на улице Гагарина, 10. Больше года он находился в капитальном ремонте, больше 100 детишек не посещали его и большинство из родителей оставили детишек дома, не переводили их в другие образовательные учреждения, с нетерпением ждут 1 сентября».

Детский сад №73 также готов к началу учебного года, здесь работы велись в рамках проекта «Арктик скулс». В помещениях проведён косметический ремонт и заменены дверные блоки, обновлён фасад здания, также выполнены электромонтажные работы. А пищеблок получил новую посудомойку. Несмотря на небольшие сложности, детский сад был сдан в срок. По признанию заведующей учреждением, воспитатели лично принимали участие в формировании внутреннего убранства комнат и кабинетов.

Наталья Комиссарова, заведующая МБДОУ г. Мурманска «Детский сад №73»: «Внутри мы всё сами творим, стараемся, чтобы у нас было всё красиво! Воспитатели высказывают свои пожелания, мы к ним прислушиваемся. Стараемся сделать так, чтобы им работалось комфортно. Всё успели, готовы, ждём деток. Когда они увидят с горочки красивый жёлтенький детский сад, их ножки побегут быстрее по дорожке!».

Учреждения полноценно заработают со стартом нового учебного года, ждать маленьким северянам осталось совсем недолго.