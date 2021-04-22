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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.04.21 19:30

Администрация Мурманска провела встречу с городскими зоозащитниками

Волонтёры не меньше других пекутся о судьбах братьев наших меньших, однако, активисты остро нуждаются в поддержке властей. Елизавета Титова рассказала о проблемах, с которыми сталкиваются те, кто добровольно и безвозмездно заботится о наших четвероногих друзьях.

Елизавета Титова, волонтёр: «Не хватает помещения, где можно было бы держать после операции животных, не хватает финансирования. Может быть, какие-нибудь договоры с ветеринарными клиниками города заключить, куда мы могли бы привозить животных, найденных на улице, которые нуждаются в срочной медицинской помощи».

И это далеко не все трудности, с которыми приходится сталкиваться зоозащитникам. Центр временного содержания животных практически не взаимодействует с общественниками, а их ресурсы крайне ограничены. Бывает и так, что в город приходят дикие звери и волонтёрам банально некуда обратиться - в Мурманске нет ни одного центра реабилитации диких животных.

Все эти проблемы решаемы. Глава администрации специально пригласил к себе общественников  для обсуждения наболевших вопросов.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Мы договорились с правительством области ещё в прошлом году, что этим летом постараемся сделать дополнительно 50 - 100 вольеров. И, конечно, кто как не зоозащитники, наши общественники лучше всего, лучше меня, в том числе, знают, как сделать эти вольеры таким образом, чтоб животным было комфортно и удобно. Я также хотел бы обсудить участие общественных организаций в реализации наших муниципальных контрактов по отлову и содержанию животных».

Администрация планирует и дальше сотрудничать с зоозащитниками. В том числе привлекать общественников в качестве экспертов. 

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