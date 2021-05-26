Администрация Мурманска собирается навести порядок в Росляков

Проблемы разбитых дворов и сломанных детских площадок продолжают терзать мурманчан. Недавно жители Росляково обратились за помощью к администрации Мурманска.

Практически полное отсутствие дорог, нормальных детских площадок и тем более скверов – жители малого Росляково уже не годин год мучаются от общей неустроенности района. Брошенные автомобили и свалка мусора не прибавляют уюта местным улицам. Кирилл Линчук обратился в администрацию от лица всех росляковцев, озвучив то, что людям совсем не нравится.

Кирилл Линчук, житель района Росляково: «Не нравятся детские площадки, много собак, мусор, аварийные лестницы, очень-очень много вопросов, всех просто даже не перечислить».

Район страдает от эффекта «разбитого окна», когда беспорядок, начинаясь буквально с выброшенного мусора, постепенно приобретает черты системной разрухи. Однако глава администрации заверил, что проблемы вполне решаемы, в ближайшее время бесхозные территории района будут переведены в ведение города, после чего можно будет говорить и о их благоустройстве.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «У нас в соответствии с моим поручением во всех административных округах Мурманска, в том числе и в Росляково, как части Ленинского округа, до 1 июня округа представляют в мой адрес перечень бесхозных территорий, которые не относятся в данный момент ни к городу, ни к управляющим компаниям, ни к дворовым территориям. Соответственно, все эти бесхозные территории мы будем забирать себе».

Евгений Викторович также сказал, что в Росляково уже запланированы ремонтные работы, часть из которых осуществится уже в этом году.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Здесь мы планируем сделать одну лестницу в этом году, планируем отремонтировать два участка достаточно больших улиц. На Росляково тоже наши планы направлены».

А в течение следующих двух лет район должен преобразиться ещё больше и стать комфортнее.