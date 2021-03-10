Администрация Мурманска торжественно вручила ключи от новых квартир жильцам из аварийных домов

Десять семей замерли в томительном ожидании, сегодня они получат ключи от квартир в современном доме. Пятиэтажка на улице Горького порадует новоселов яркими фасадами, автомобильной стоянкой и, конечно, светлыми и просторными комнатами.

Анна Пахомова, жительница города Мурманска: «Квартира интересная, современная. Я впервые вижу такую обстановку. Здесь нет центрального отопления, там все электрические батареи».

Дом номер 18 на улице Генералова, в котором жила Анна Пахомова признали аварийным ещё в 2016 году. Жить в старых, неотапливаемых помещениях было просто невозможно. 10 лет мурманчанке приходилось скитаться по съёмным квартирам. Сегодня череда неудобств, наконец-то закончились.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Сегодня мы вручаем первые десять ключей первым десяти семьям. Я с удовольствием с ними пообщаюсь, чтобы понять, что для них значит это событие. Я уверен, что они, конечно, рады, потому что они очень долго, слишком долго ждали этого жилья, ждали переселения».

За время реализации проекта «Жильё и городская среда» новые квартиры получили более четырёх с половиной тысяч человек.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Разговаривая с мурманчанами, которые живут в аварийном, ветхом жилье, цифры иногда такие, которые знаете, люди 40 лет жили в деревянном доме. Поэтому, конечно, это событие, конечно это всегда праздник».

Проблема переселения остаётся острой уже на протяжении многих лет, поэтому программа продолжит развиваться и в 2021 году.