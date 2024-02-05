Администрация Мурманска выполнила поручения губернатора Андрея Чибиса, которые касались корректировки школьного питания для детей участников СВО

Более 5 тысяч льготных категорий школьников, в том числе и дети участников спецоперации вместо полдников будут получать завтраки.

Раньше в двухразовое питание входили обед и полдник, но в связи с неоднократными обращениями родителей, прозвучавшими в том числе и на недавней встрече в Ленинском округе, губернатором Мурманской области дано поручение заменить полдник на бесплатный завтрак.

Новый формат введут с 12 февраля, отметил на своей странице в телеграм-канале Юрий Сердечкин.

Глава администрации Мурманска напомнил, что сейчас все ученики начальной школы получают бесплатное одноразовое питание.