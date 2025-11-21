Администрация областного центра воплощает в жизнь просьбы мурманчан

Недавно в Мурманске на детской площадке по улице Крупской вандалы сломали карусель. Жители близлежащих домов обратились в администрацию Мурманска с просьбой найти вандалов и восстановить аттракцион.

Сергей Тян, директор МАУ ГСЦ «Авангард»: «Это каруселька, которую вандалы поломали, выломали с корнем. Поэтому заказали новую и на следующий год будем уже устанавливать, потому что в зиму не стали устанавливать, здесь уже снежный покров, а весной будем устанавливать качельку-карусельку, на которой дети хотят кататься».

Восстановление качели – это не всё, что просили жители двора. Неравнодушные так же посетовали на отсутствие освещения на площадке, из-за чего в тёмное время суток родители не всегда могли видеть, что делают их дети.

Иван Лебедев, глава города Мурманска: «Площадка появилась в прошлом году по проекту «На Севере – твой проект» по прекрасной инициативе жителей. Но был один момент – не хватало освещения, поэтому в этом году силами городской организации установили шесть светильников».

Установленные светильники теперь освещают не только детскую площадку, но и всю прогулочную зону двора, что повышает безопасность и удобство прогулок во дворе.