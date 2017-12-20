Администрацию Мурманска наградили в рамках конкурса городов России «Семья и город – растём вместе»

Организаторами выступили Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и Ассоциация малых и средних городов России. На награждении присутствовал глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

В рамках конкурса «Семья и город – растем вместе» в городах-участниках должны были пройти мероприятия по укреплению семейных ценностей, поддержке семей с детьми, профилактике детского неблагополучия и повышения ответственности родителей за воспитание детей. В том числе это и дворовые праздники спорта, и фестивали культуры, и многое другое.

Мурманск в проекте участвует регулярно и получил сразу две награды. За многолетнее лидерство в конкурсах городов России «Города для детей» муниципалитет был награждён памятным призом и дипломом. А за активную работу в области реализации социально-значимых проектов главе администрации вручили благодарность председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.