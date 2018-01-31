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День за днём с «Арктик-ТВ»31.01.18 19:30

Администрацию Мурманска затаскивают в социальные сети

Самые строгие руководители обычно запрещают своим сотрудникам пользоваться социальными сетями на рабочем месте, а вот губернатор нашего региона, напротив, даёт распоряжение муниципальным главам активно постить новости в официальных сообществах городской власти и отвечать на сообщения подписчиков. По крайней мере, это Марина Ковтун порекомендовала сделать главе администрации Мурманска во время недавней встречи.  

Далеко не все знают, что региональное правительство и кабинет главы администрации  города Мурманска находятся в одном и том же здании, на проспекте Ленина, 75. Представители власти двух уровней – городской и областной - вполне могут случайно встретиться  в одном из длинных коридоров «желтого дома».  Но это не отменяет официальные совещания. В своем кабинете  Марина Ковтун регулярно принимает представителей общественности, депутатов,  районных и муниципальных градоначальников. Андрей Сысоев, как глава администрации областного центра, конечно,  не исключение.

- Тем у нас для разговора немало, проблем в городе достаточно, - отметила Марина Ковтун,  губернатор Мурманской области. - О чём ярко свидетельствуют письма и жителей Мурманской области. Но мне бы хотелось поднять тему, которую я затронула на оперативном совещании, но она назрела и достаточно остро стоит.

Речь идёт о социальных сетях. По словам губернатора, с помощью таких  ресурсов  можно не только  быстрее и эффективнее информировать жителей Мурманска об отключениях, авариях или событиях из жизни города, но и более оперативно реагировать  на обращения горожан. Стоит отметить, что связаться с властями не выходя из дома можно и сейчас, у администрации областного центра давно функционирует официальный сайт, на котором можно найти всю актуальную информацию,  а если возникнут вопросы задать их через интернет-приёмную.

- Я считаю, что на этот вопрос городу нужно посмотреть внимательно. Есть такое предложение, чтобы мы в «Инстаграм» открыли страничку администрации города Мурманска,  - отметил Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - У администрации будет своя страничка.

Во время встречи Марина Ковтун так же поручила Андрею Сысоеву вынести на заседание регионального правительства вопрос о программе расселения граждан из аварийного фонда, эффективности программы приватизации городского имущества и планах по благоустройству столицы Заполярья. А узнают об этом жители Мурманска, в том числе, и  из социальных сетей.

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Sergey Kysil
30.01.18 12:55
Марина Васильевна заигралась во Всемирной паутине. Как это такой опытный участники социальных сетей не знает, что на сайте городской администрации есть Интернет-приёмная и она работает!
Комментарий к новости:Губернатор Марина Ковтун и глава администрации Мурманска Андрей Сысоев «сверили часы»
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