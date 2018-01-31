Администрацию Мурманска затаскивают в социальные сети

Самые строгие руководители обычно запрещают своим сотрудникам пользоваться социальными сетями на рабочем месте, а вот губернатор нашего региона, напротив, даёт распоряжение муниципальным главам активно постить новости в официальных сообществах городской власти и отвечать на сообщения подписчиков. По крайней мере, это Марина Ковтун порекомендовала сделать главе администрации Мурманска во время недавней встречи.

Далеко не все знают, что региональное правительство и кабинет главы администрации города Мурманска находятся в одном и том же здании, на проспекте Ленина, 75. Представители власти двух уровней – городской и областной - вполне могут случайно встретиться в одном из длинных коридоров «желтого дома». Но это не отменяет официальные совещания. В своем кабинете Марина Ковтун регулярно принимает представителей общественности, депутатов, районных и муниципальных градоначальников. Андрей Сысоев, как глава администрации областного центра, конечно, не исключение.

- Тем у нас для разговора немало, проблем в городе достаточно, - отметила Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - О чём ярко свидетельствуют письма и жителей Мурманской области. Но мне бы хотелось поднять тему, которую я затронула на оперативном совещании, но она назрела и достаточно остро стоит.

Речь идёт о социальных сетях. По словам губернатора, с помощью таких ресурсов можно не только быстрее и эффективнее информировать жителей Мурманска об отключениях, авариях или событиях из жизни города, но и более оперативно реагировать на обращения горожан. Стоит отметить, что связаться с властями не выходя из дома можно и сейчас, у администрации областного центра давно функционирует официальный сайт, на котором можно найти всю актуальную информацию, а если возникнут вопросы задать их через интернет-приёмную.

- Я считаю, что на этот вопрос городу нужно посмотреть внимательно. Есть такое предложение, чтобы мы в «Инстаграм» открыли страничку администрации города Мурманска, - отметил Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - У администрации будет своя страничка.

Во время встречи Марина Ковтун так же поручила Андрею Сысоеву вынести на заседание регионального правительства вопрос о программе расселения граждан из аварийного фонда, эффективности программы приватизации городского имущества и планах по благоустройству столицы Заполярья. А узнают об этом жители Мурманска, в том числе, и из социальных сетей.