Адмирал будет участвовать в чемпионате Военно-морского флота по хоккею с шайбой

На Северном флоте впервые состоится чемпионат Военно-морского флота по хоккею с шайбой. Соревнования пройдут в начале марта. В них примут участие хоккеисты всех четырёх флотов ВМФ России.

Возглавит сборную из Североморска лично командующий СФ Николай Евменов. Во время игр Северной военной хоккейной лиги он неоднократно выходил на лёд вместе с другими спортсменами. Так же в состав команды войдут военнослужащие по контракту, выступающие за сильнейшие команды первого дивизиона - «Альбатрос», «Гроза» и «Спутник».

Для участников чемпионата готовится насыщенная культурная программа, включающая выступление артистов Ансамбля песни и пляски Краснознамённого Северного флота, посещение музея, кораблей и судов, которых нет ни в одном флоте мира. Во время главных матчей для болельщиков моряки организуют выставку современных образцов военной техники и развернут полевую кухню.