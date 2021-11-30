Ни для кого не секрет, что в Мурманской области есть местные авиалинии. Вертолёты совершают полёты в отдалённые муниципалитеты региона. Возят грузы и людей. Раньше они летали из аэродрома в Ловозере, но сейчас старая взлётная полоса пустует.

Ещё год назад редакция «Арктик-ТВ» снимала репортаж с аэродрома в Ловозере, наблюдала, как отправляются рейсы с пассажирами и продуктами на борту в село Краснощелье.

Однако сейчас площадка пустует. Нет здесь воздушных судов, диспетчеры на вышке не следят за полётами, заброшено само здание аэропорта. Зато в другом месте, как сообщают местные жители, на территории сельхозугодий идёт вырубка деревьев, экскаваторы копают траншеи:

- Мы увидели вырубленный лес, грязь и работающую технику. Так специалисты компании «Вологодские авиалинии» строят себе новую вертолётную площадку.

Место - не самое удобное. Ведь здесь часто ложиться туман, что затрудняет навигацию. А вертолёты будут вынуждены садиться на крошечный пятачок расчищенной земли без всяких удобств. Буквально на лесную поляну.

Для чего частная контора из Вологды, которая сегодня занимается авиаперевозками в отдаленные посёлки Мурманской области, строит новый аэродром при наличии старого? Кто дал на это разрешение и, что об этом думают контролирующие органы?

Ответы на эти вопросы мы дадим 1 декабря в 20.15 на телеканале «Арктик-ТВ» в нашем специальном репортаже «Аэродром на полянке: туманные перспективы малой авиации».