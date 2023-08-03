«Аэрофлот» вводит дополнительный авиарейс Москва-Апатиты во вторник

«Аэрофлот» с 8 августа увеличит число рейсов из Москвы в Апатиты с 4-х до 5-ти в неделю. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

В настоящее время полёты выполняются по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Новый рейс будет осуществляться по вторникам. Таким образом, в августе и сентябре авиакомпания будет выполнять до пять рейсов в неделю.

По маршруту Москва - Апатиты летает также авиакомпания «Северсталь». Аэропорт «Хибины» расположен в 20 км от города Апатиты и в 32 км от Кировска, был введён в экспликацию 1994 году, но спустя два года закрылся. Возобновил работу в 2012 году.

Регулярные рейсы из аэропорта выполняют авиакомпании «Северсталь»,

«Аэрофлот», «Россия».