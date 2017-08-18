Аэропорт – гавань, где встречаются самолёты и люди

20 августа в России отмечают День воздушного флота. Аэропорт Мурманск из года в год наращивает пассажиропоток, услугами предприятия пользуется сотни тысяч жителей и гостей области.

Если оставить в стороне первичную систему безопасности, то каждый аэропорт и Мурманск не исключение, начинается со стоек регистрации. Именно здесь агенты воздушной гавани в случае задержек рейсов, проблем с документами, багажом и любыми другими чрезвычайными происшествиями принимают на себя волну негативных эмоций от пассажиров. А среди них нередко попадаются люди неуравновешенные или клиенты, которые боится летать.

- Был случай, когда пассажир, например, приехал в аэропорт трезвым, а перед выходом на посадку решил взбодриться, - рассказывает Полина Шуляпина, начальник службы организации перевозок ПАО «Аэропорт Мурманск». – Во время посадки он стал нервничать, кричать: «Мы упадём! Самолёт разобьётся». Естественно, нам пришлось выяснять, на каком основании он это заявляет.

А бояться во время полёта нечего, так как уровень контроля безопасности воздушной гавани один из самых серьёзных, пожалуй, тщательнее проверяют только гостей атомной станции или других режимных объектов. Но, несмотря на дискомфорт во время предполётной проверки, все прекрасно понимают, что снять брючный ремень, на который звоном реагирует металлодетектор, легче, чем весь путь переживать, а не пронёс ли чего-то кто-то из пассажиров в салон самолёта.

- Во время предполётной проверки изымаем почти каждый день ножи. И не по одному, - рассказывает о буднях работы Дмитрий Коршунов, начальник службы авиационной безопасности ПАО «Аэропорт Мурманск». – Многие пассажиры, как правило, редко знакомятся с нормами и правилами, поэтому периодически возникают конфликтные ситуации, когда мы изымаем, например, ножи. Но чаще приходится отказывать в проносе бутылочки с жидкостью больше 100 миллилитров, которые запрещены в ручной клади. Но пассажиры пытаются брать их в полёт.

Проверяют не только пассажиров, но и пилотов. Но, прежде всего, контролируют их здоровье. Для этого в порту работает специальный медицинский кабинет. Бывали случаи, когда врачи не допускали лётчиков до управления предстоящим полётом. Помимо плохого самочувствия экипажа, взлететь воздушному судну могут помешать пернатые, поэтому за пространством над полосой следят специалисты орнитологической службы.

- Аэропорт Мурманск имеет пятиметровое ограждение, которое не допускает проникновение диких животных на территорию аэродрома. У нас также работает орнитологическое подразделение, которое осуществляет отпугивание птиц с помощью биоакустических установок и пропановых пушек, - пояснил Максим Шевелев, технический директор ПАО «Аэропорт Мурманск».

По словам сотрудников предприятия, ни одна птица во время таких манипуляций не пострадала, отрицательного воздействия на экологию эти пушки не оказывают.

Главной ежедневной заботой специалистов воздушной гавани столицы Заполярья является погода, влиять на которую пока никто не научился. Например, минувшей зимой сотрудники предприятия едва успевали чистить аэродром от обильно выпавшего снега, а это приводило к задержкам по вылету и прилёту рейсов, так и по выдаче багажа.

- Предыдущая зима показала, что мы были не готовы к таким снегопадам, - заметил Николай Холодов, начальник службы аэродромного обеспечения полётов ПАО «Аэропорт Мурманск». - Но сейчас у нас закуплены две мощные машины, которые оборудованы отвалами и щётками. В летний период мы отвал снимаем, машины чистят полосы от камушков и песка. С такой техникой, я думаю, таких задержек, как в прошлом году, уже не будет.

Руководство аэропорта старается работать над улучшением качества обслуживания пассажиров, так как поток желающих воспользоваться услугами авиакомпаний только растёт. По прогнозам специалистов, в этом году воздушному транспорту отдадут предпочтение более 800 тысяч жителей и гостей Мурманской области, поэтому о строительстве нового терминала говорят всё чаще и убедительнее. «Подготовка к этому идёт полным ходом, - сказал Андрей Осипов, генеральный директор ПАО «Аэропорт Мурманск». - Мы готовим документы для начала проектирования, проведения конкурса. Это первое, что нужно сделать. То, что он нам нужен, это очевидно. У нас терминалы прилёта находятся в разных частях, терминал вылета – отдельно. Это плохо, да и сам терминал тесный».

По самым оптимистичным расчётам новое здание порта могут построить уже к 2019 году. А в будущем году займутся реконструкцией привокзальной площади. Обещают современный паркинг с хорошим освещением и зонами для пешеходов. Часть стоянки сделают крытой, шлагбаумы и необходимость оплаты за использование паркинга никуда не денутся.