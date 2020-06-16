Аэропорт «Хибины» возобновил приём самолётов из Санкт-Петербурга и Москвы

Данная воздушная гавань была закрыта из-за пандемии ещё в апреле.

Попасть в аэропорт могут не только пассажиры с билетами на руках, но и встречающие или провожающие их знакомые или родственники, при условии наличия специального электронного пропуска.

Решение о закрытии аэропорта, расположенного в зоне выявленного очага коронавируса, было принято властями региона из соображений безопасности. В Апатитах и Кировске был выявлен первый в Мурманской области очаг Covid-19, с конца марта в эти города ограничили въезд.