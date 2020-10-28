Аэропорт «Мурманск» перешёл на зимнее расписание

По такому графику учреждение будут работать до 27 марта следующего года.

В зимнем расписании останутся ежедневные прямые рейсы в Москву и Санкт-Петербург. Новинками сезона станут полёты в Петрозаводск, Калининград и Краснодар.

Несмотря на сложную эпидемическую обстановку, многие авиакомпании рассматривают введения дополнительных рейсов в преддверии Нового года и последующих каникул. Кроме того, аэропорт продолжает работу по привлечению новых перевозчиков и открытию новых направлений в летнем расписании 2021 год, отмечает руководство аэропорта.