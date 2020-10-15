Аэропорт «Мурманск» почти полностью восстановил пассажиропоток

За 9 месяцев текущего года региональное предприятие обслужило 655 тысяч человек, практически полностью восстановив пассажиропоток. Возобновление привычной работы воздушной гавани началось в конце июня, когда в расписание вернули регулярные рейсы в Москву и Санкт-Петербург. Далее открылись рейсы на юг России и в Калининград. По итогам лета аэропорту удалось вернуться к докризисным показателям, а в сентябре показать существенный рост.

Месяц назад предприятие обслужило на 15,5% больше пассажиров, чем в прошлом году. На это оказали влияние новые рейсы и направления. Например, Мурманск – Петрозаводск – Калининград и прямое авиасообщение между Мурманском и Краснодаром.