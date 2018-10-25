Аэропорт «Мурманск» скоро получит собственное имя

Воздушная гавань заполярной столицы вошла в список 45 российских аэропортов, которые приобретут имена известных людей. Принять участие в выборе нового названия может каждый на официальном сайте проекта «Великие имена России».

Среди 10 предложенных вариантов для мурманского аэропорта есть и исследователь Иван Папанин, и православный монах Трифон Печенгский, а также имя последнего российского императора Николая II.