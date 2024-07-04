Аэропорт «Мурманск» в июне обслужил свыше 133 тысяч пассажиров

Всего с начала года пассажиропоток составил 730 тысяч человек. Главная воздушная гавань Заполярья подвела итоги работы в июне и первом полугодии 2024 года.

Основная доля на Москву и Петербург – это более 90% от общего количества путешественников.

Как следует из оперативных данных, абсолютное большинство рейсов, выполняемых на мурманском направлении, коммерчески успешны – их загрузка превышает 90%, а у «южных» направлений – Калининград и Сочи – она практически 100-процентная.

В настоящее время в мурманском аэропорту активно ведутся работы по реконструкции перрона и строительство нового терминала с пропускной способностью 400 пассажиров в час.