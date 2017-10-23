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День за днём с «Арктик-ТВ»23.10.17 19:30

Аэропорт «Мурманск» вооружился против метели и снегопадов!

Можно только представить чувство пассажиров рейса, вынужденного два часа кружиться над Мурманском в ожидании пока службы аэропорта очистят от наледи и снега взлётно-посадочную полосу. Прошлой зимой такая ситуация была типичной. Техника не справлялась с очисткой аэродрома, а обращения граждан на некачественное оказание услуг дошли даже до губернатора региона.

Сейчас самолёты в аэропорту Мурманск взлетают и садятся без проблем, двигатели поднимают в воздух шлейф воды и борт эффектно уходит вверх. Мокрый снег, который пока ещё не замерзает на тёмных аэродромных плитах, не помеха для авиасообщения. А на случай снегопадов у руководства воздушной гавани есть несколько козырей в рукаве. Это как минимум две снегоуборочные машины на базе популярного у дальнобойщиков «Мерседеса Актроса». По словам руководства аэропорта, с такими отвалами они даже в самую сильную метель справятся с очисткой площадки за полчаса - час.

- Техника хорошая, мы уже освоили её. Будем надеяться, что со всеми снегопадами мы справимся, если техника не подведёт, - говорит Сергей Яценко, бригадир водителей ПАО «Аэропорт Мурманск».

Всего же на уборку 2,5-километровой взлётно-посадочной полосы, перрона и привокзальной площади готовы выйти 18 единиц техники, так что коллапса и задержек, как в прошлую очень снежную зиму, в аэропорту «Мурманск» быть не должно. Помимо немецкой спецтехники, с суровыми условиями Севера будут бороться и новая машина, распыляющая антиобледенительную жидкость, и шнекоротор. Такой наверняка способен даже в одиночку пробиться к далекой и нередко отрезанной от «большой земли» Териберке.

Бульдозер с акульей улыбкой полностью загружает «КамАЗ»-самосвал снегом за 30 секунд, но против льда, который после перепада температур, подобно стали затвердевает на поверхности аэродрома, он бессилен. Даже обычный ковш, цепляемый вместо «зубастой» установки, не сможет соскрести природный каток. В этом случае специалисты применяют специальные реагенты, плавящие замерзшую воду, но уходит на такую процедуру от 40 минут до 2 часов. Всё это время самолёту придётся кружиться над Мурманском, а пассажирам рейса ждать. Руководство аэропорта здесь бессильно и на сегодняшний момент приняло максимум возможных превентивных мер.

- Не должно быть задержек, мы усилили парк техники, - отмечает Андрей Осипов, генеральный директор ПАО «Аэропорт Мурманск». - Если будет идти дождь, а  потом  всё намёрзнет на полосе, то какое-то время всё же придётся потратить на то, что бы применить спецсредства, так как ни одна техника лёд не уберёт, нужно применять реагенты.

Вполне вероятно, что новая техника вообще не пригодится, если предстоящая зима будет малоснежной и мягкой, как годами ранее, когда аэропорт справлялся минимальным составом уборочного парка. Но в таком деле лучше перестраховаться, чем в какой-то монет хвататься за голову и в экстренном порядке пытаться ликвидировать цепочку чрезвычайных происшествий. К тому же пассажиропоток воздушной гавани Мурманска только растёт, да и строительство нового терминала, постепенно становиться все более реальным.

 

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