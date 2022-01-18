Аэропорт Мурманск возобновил работу после снегопадов и метели

Сегодня он принимает и отправляет самолёты.

Но теперь непогода бушует в Москве. Задержаны или отменены рейсы во Внуково, Домодедово и Шереметьево, сообщают «Известия».

Что касается Мурманска, то взлётно-посадочная полоса нашей авиагавани была перекрыта с 11 часов 17 января. Возобновил работу аэродром ближе к полдню 18 числа. В течение суток были отменены или перенесены 11 рейсов в столицу Заполярья и столько же обратно. Отмечается, что пассажирам были предоставлены услуги гостиницы, горячее питание и напитки в соответствии с законодательством.

Здание аэровокзала не закрывалось и продолжало работу. Некоторые пассажиры разместились в зале в ожидании вылета, часть посетителей отправились в представительства авиакомпаний для переоформления билетов или возврата денежных средств.

Северо-Западная транспортная прокуратура уже организовала проверку по факту длительной задержки рейсов в нашем аэропорту. Сотрудники ведомства проводят проверку соблюдения прав, изучаются все обстоятельства произошедшего.