Аэропорт Мурманск встретил миллионного пассажира

Предприятие впервые в своей истории достигло такого показателя.

По словам экспертов, это важный индикатор, который указывает на рост популярности воздушного транспорта у жителей и гостей региона, повышение деловой активности и интереса к Мурманской области со стороны российских и иностранных туристов.

Аэропорт Мурманск - главная воздушная гавань области и важное звено в транспортной системе региона. Сейчас на территории предприятия реконструируют парковку, в планах - реконструкция аэропортовой и аэродромной инфраструктуры. Из федерального бюджета на эти цели выделят почтит 3 миллиарда рублей.