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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.07.26 19:30

Аэропорт Мурманска отмечает сегодня 50-летие

Полвека назад, 21 июля 1976 года, на эту посадочную полосу в Заполярье прилетел первый пассажирский самолёт. Ту-134 доставил первых пассажиров в новый аэропорт. С тех пор воздушная гавань Мурманска выросла и несколько раз меняла свой облик. Сейчас это современный терминал, но пожилые северяне хорошо помнят, как раньше всё выглядело.

Сегодня в аэропорту Мурманск работает новый комфортный терминал для обслуживания пассажиров, которые летают не только по России, но и в соседние страны, например, в Беларусь. Всего более 10 маршрутов. Планы на развитие работы предприятия и расширение географии полётов грандиозные.

Елена Безбородова, генеральный директор «Аэропорт Мурманск»: «Настрой на работу: возведение второй очереди терминала, расширение и увеличение пассажиропотока. У нас только к этому стремление. У нас только оптимизм».

В честь юбилея губернатор Андрей Чибис поздравил коллектив аэропорта и вручил благодарственные письма и награды сотрудникам, которые внесли вклад в развитие воздушной гавани. Глава региона отметил, что именно люди делают наш аэропорт современным и востребованным.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Очень профессиональный коллектив аэропорта, который как раз управляет всеми вопросами безопасности. Потому что метёт зимой постоянно, ветер шквальный, постоянные перепады через ноль и так далее. Сделать так, чтобы полоса была надёжной, чистой, безопасной, чтобы суда садились и взлетали – непростая задача. Я хочу искренне поблагодарить всех тех, кто трудится в аэропорту, а это более 500 человек, за их ежедневный профессиональный труд».

Глава региона Андрей Чибис подчеркнул, что аэропорт Мурманска является важным драйвером развития нашего региона. Его модернизация даёт импульс экономике, способствует развитию туризма, включая интерес к Арктике, делает жизнь северян комфортнее.

Помимо запланированного строительства нового терминала, в ближайшие годы также запланирован ремонт взлётно-посадочной полосы.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Действительно, в текущих условиях не всегда это простая задача - инвестировать в данный проект. Но вместе выбираем решения соответствующие. Квоты даём. Но важно свою удачу видеть, те условия, которые сегодня созданы для коллектива, а самое главное, для клиента, для пассажиров».

Город Мурманск остаётся одним из лидеров по росту туристического потока. И эта цифра продолжает расти. Зимой аэропорт принимает гостей со всего мира, например, Японии, Вьетнама, Индии и Китая.

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