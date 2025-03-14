Аэропорт Мурманска стал ареной пожарно-тактических учений

По сценарию учений, самолёт А-321 совершил жёсткую посадку, воздушное судно выкатилось за пределы взлётно-посадочной полосы, что привело к подлому левой стойки шасси и возгоранию двигателя.

Пожарные спасатели, прибывшие по сигналу диспетчера, не мешкая эвакуировали 50 пассажиров, среди которых были дети.

Обучение в стрессовых условиях помогает не только сработаться команде, но и выявить недостатки, что в будущем сможет спасти жизни, отмечают организаторы тренировки.

Дмитрий Васюков, заместитель начальника службы пожаротушения ГУ МЧС России по Мурманской области: «Силы и средства привлекались в соответствии с рангом пожара №2. Личный состав, задействованный в обучении, справился с задачами в полном объёме».