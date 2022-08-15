Аэрозольная завеса скроит флотскую столицу от посторонних глаз

Искусственный туман будет висеть над частью города, в которой состоится тренировка с 9 до 18 часов. Такая маскировка применяется для обеспечения скрытности при выходе из пунктов базирования и для противодействия применения высокоточного оружия противником.

В Североморске в районе штаба Северного Флота и на площади Мужества состоятся учения по постановке аэрозольных завес. Начнутся учения 16 августа, а завершатся 18.

Искусственный туман будет висеть над частью города, в которой состоится тренировка с 9 до 18 часов. Такая маскировка применяется для обеспечения скрытности при выходе из пунктов базирования и для противодействия применения высокоточного оружия противником.

Используемые при аэрозольной маскировке дымовые смеси считаются нейтральными и неопасными для здоровья человека в образуемых концентрациях, сообщали ранее военные. Тем не мнее в администрации флотской столицы рекомендуют жителям ближайших к завесе домов не проветривать помещения и не находиться на улице.