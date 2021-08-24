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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.08.21 19:30

Афганистан снова стал самой горячей точкой на карте Мира

Заполярные ветераны Афгана не могут не следить за событиями, разворачивающимися в Южной Азии. Корреспондент «Арктик-ТВ» пообщалась с воинами-интернационалистами, которые сравнили уход США и СССР из Афганистана.

Этот улыбчивый 20-летний паренёк на снимках - Андрей Лебедев. В далёком 1985 году ему пришлось взять оружие в руки и отправиться по призыву в Афганистан. Теперь воин-интернационалист вместе с другими участниками тех военных действий продолжает интересоваться новостями из далекой азиатской страны, которые не сходят с первых полос мировых СМИ.

По словам ветеранов Афгана, такой кризис не закончится быстро и благополучно.

Андрей Лебедев, ветеран боевых действий в Афганистане: «Я считаю, это восток, верить талибам (движение «Талибан», запрещенная на территории России террористическая организация) нельзя. Для нас это страшно, что рядом Узбекистан, Туркмения. Они всё равно поползут туда, Россия будет для них открыта. Надо границу закрывать хорошо. Они всю жизнь воюют».

После захвата Кабула президент Ашраф Гани спешно выехал из страны с семьей. США в условиях хаоса продолжает эвакуацию людей. В отличие от Советского Союза, который в 1989 году выходил из Афганистана боевым строем.

Василий Бабин, ветеран боевых действий в Афганистане: «Когда было принято решение о выводе войск, у нас все было планово, организовано и многие из местных нас провожали со слезами на глазах. Все это видели. А сейчас народ бежит».

По словам ветеранов, молниеносность, с которой правительственная армия Афганистана сдавала позиции, связана с тем, что там люди могут за один день менять принадлежность – мечась между правительственными войсками и запрещенными радикальными группировками. И сейчас их большинство.

Олег Царичанский, ветеран боевых действий в Афганистане: «Сейчас пощады не будет никому, не просто так оттуда люди бегут. Даже те, кто там хоть чуть-чуть взаимодействовал с американцами, их настигнет кара, хоть и говорят, что ничего не будет. Но вы видите, что творится. Когда мы уходили, за нами так не бежали».

Ясно только одно, что перспективы Афганистана туманны. Можно предположить, что мы и дальше будем свидетелями серии беспрерывной игры в казаки-разбойники.

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