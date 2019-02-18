30-й годовщине вывода советских войск из Республики Афганистан и Дню воинов-интернационалистов в ЗАТО Александровск был посвящён торжественный вечер «Живая память».

«У каждого из нас в памяти осталась служба в Афганистане. Её ничем не перечеркнуть, потому что там зарождалась настоящая дружба, настоящее понятие и понимание, что такое дружба, честь, Родина!», - отметил в приветственном слове Василий Тимохин, участник боевых действий в Республике Афганистан, заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО Александровск.

Сегодня Василий Тимохин успешный политик, заботливый муж и отец. Но 30 лет назад он был воином-интернационалистом, защитником, который не понаслышке знает о тяготах службы, лишениях и чувство смертельной опасности, подстерегающей на каждом шагу.

«Самое главное, когда мы были в Афганистане, то мы всегда чувствовали плечо друга, - вспоминает Василий Тимохин, заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО Александровск, ветеран афганской войны, - потому что всякие были ситуации, но всегда запоминается, когда рядом оказывались друзья, которые тебе помогали. А я помогал своим друзьям в той боевой обстановке. И эта афганская дружба до сих пор крепка».

А вот Эдуард Пипилин уже давно перебрался из большого ЗАТО в Санкт-Петербург, но пропустить встречу с бывшими земляками просто не мог. Повод – более чем достойный. Своими рассказами занимать внуков не торопится – пережить военные ужасы не желает никому. А вот чтить память ветеранов считает необходимостью.

«Хорошо помню лица людей, друзей… Там действительно быстро понимаешь, где друг, а где враг, - рассказывает Эдуард Пипилин, ветеран афганской войны. – Знаешь, кто тебе спину прикроет, а кто пальнёт».

Рассказать об увиденном простыми словами для воина-афганца сродни пытке. Но вернувшиеся живыми, говорили молча - глазами и седыми волосами. На войну они уходили ещё совсем мальчишками.

«Когда ребята возвращались из Афганистана, глядя на них, мы понимали, что это пришли мужчины, - рассказывает Сергей Богза, заместитель главы ЗАТО Александровск. - Мужчины, которые очень сильно отличаются от нас и, которые что-то нам не говорят, чего знают больше, чем мы».

В этот вечер в уютном зале полярнинского центра культуры «Север» ветеранам вручили благодарственные письма за верность присяге, воинский подвиг и личный вклад в противостояние мировому терроризму. Самодеятельные коллективы, солисты и кадеты города приготовили для участников встречи творческий подарок.