Афишная тумба и театр теней украсят бульвар в Мурманске

Театральный бульвар с каждым днем приобретает лоск и ухоженность. Афишная тумба, колонны и театр теней уже ждут своей установки. Наша съемочная группа смогла заглянуть за высокий строительный забор и подсмотреть, что уже успели сделать специалисты.

К реконструкции Театрального бульвара приковано пристальное внимание общественности и это неудивительно - сквер считается архитектурным продолжением Мурманского областного драматического театра. Чтобы оправдать название бульвара, было принято решение внести в пространство тематические атрибуты, здесь каждый элемент будет передавать атмосферу спектаклей. Уже установлены колоннады, на которых будет возвышаться театр теней каждый персонаж-герой из известной пьесы.

Елена Меркушова, депутат Совета депутатов города Мурманска: « Хочу сказать, что Театральный бульвар это один из самых красивых проектов формирования комфортной городской среды, всего в этом году их запустилось три: второй - это научная библиотека, и Семеновское озеро - улица Гагарина, но здесь будет самый красивый объект и самый красивый сквер».

Своей очереди дожидается и плотно упакованная театральная тумба, она полностью отлита из металла и будет украшать сквер, придавая ему дополнительную лиричность. Отдыхающие смогут прогуливаться по дорожкам, вымощенным брусчаткой из базальта и гранита, для детей уже готова игровая площадка. Также приведут в порядок зеленую зону.

Александр Накай, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы»: «Самое для нас тяжелое нас санитарная обработка деревьев, хочется, чтобы было красиво, чтобы получился настоящий бульвар. Чтобы ветки не попали в глаза. Их жалко срезать, но приходится».

Планируется, что все ремонтные работы завершатся ко Дню города, поэтому жители города смогут посетить обновленный бульвар уже совсем скоро.