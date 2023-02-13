Агентство развития Мончегорска запустило второй сезон профориентационной программы «Кинолаборатория»

Участникам проекта предстоит спродюсировать и снять короткометражный фильм, основанный на реальных событиях.

Напомним, любой желающий в возрасте от 14 до 24 лет мог подать заявку на образовательный курс, в рамках которого участники в течение месяца общаются с экспертами киноиндустрии, учатся писать сценарии, придумывают истории, а также открывают для себя новые амплуа.

Например, ученики «Кинолаборатории» могут проявить себя в роли режиссёра, оператора, гримёра, актёра и других. В качестве выпускной работы молодые таланты должны снять короткометражный художественный фильм о хоккеисте и тренере Козлове Юрии Владимировиче. На проект отводиться всего две недели.

Марина Смирнова, руководитель проекта «Кинолаборатория»: «У него очень интересная судьба, потому что в детстве он прошёл через блокаду. Он довольно много сделал для хоккея в Мончегорске. Наша работа заключается в том, что мы берём интервью у родственников, у друзей, у учеников. Мы стараемся восстановить портрет этого человека. Фильм основан, с одной стороны, на реальных событиях, с другой стороны, это будет собирательный образ трудного подростка, который достигает в итоге успеха. К этому успеху он приходит через достижения в спорте, которых от себя он не ожидал».