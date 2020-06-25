Агентство развития ЖКХ Мурманской области - в Заполярье появилась новая организация

Об этом стало известно на рабочей встрече с руководителями управляющих компаний города, которое состоялось под руководством вице-губернатора Юрия Сердечкина.

По словам заместителя главы региона, для решения многочисленных проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства необходим единый, комплексный подход. Именно для этого создано агентство, которое займётся согласованием действия органов власти, муниципалитетов, управляющих компаний и жителей. Руководителем новой организации назначен Денис Яковенко.

В ходе встречи он отметил, что наиболее актуальным, по-прежнему, остаётся вопрос формирования программы капитального ремонта. Порой вместо обновления фасада, гораздо важнее заменить в доме бойлер, но повлиять на решение Фонда жителям не так то просто, Ликвидировать этот барьер и призвана новая структура.

Денис Яковенко, директор АНО «Агентство развития ЖКХ Мурманской области»: «Это будет конструктивный открытый и откровенный диалог всех лиц и сторон, которые имеют отношение к сфере ЖКХ. Это не будет публичная порка управляющих компаний, потому что они не злодеи, которыми их иногда выставляют. На самом деле, есть объективные причины, которые мешают управляющим компаниям иногда качественно оказывать жилищные услуги».