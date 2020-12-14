«Бизнес по-мурмански: грязное дело», или Белокаменка с запашкомМурманская область в оранжевой зоне - учёный оценил ситуацию с коронавирусом в российских регионах
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.12.20 19:30

Аиста поймали, чтобы спасти

Аиста, который поселился на территории экотехнопарка спустя месяц попыток наконец-то поймали. На такие радикальные меры волонтёры пошли, чтобы спасти птицу, питавшуюся и живущую на свалке, иначе она могла умереть.

Попыток поймать животное  у волонтёров было много. Хитрый и осторожный аист избегал всех ловушек почти два месяца. Активистам пришлось попотеть, оформляя необходимые для поимки краснокнижного вида документы.

Перехитрить птицу удалось благодаря помощи сотрудника Мурманского морского биологического института, который разработал специальную дистанционно управляемую ловушку.

Ветеринары уже оценили состояние здоровья аиста и обнаружили пневмонию, инфекционные заболевания. Жизнь на мусорном полигоне не сделал птицу чище.

Животное планируют подлечить и уже в эту пятницу отправить в «Дом белого аиста» в Псковской области. Но на лекарства и дорогу нужны средства...

Подробнее о том, в какой помощи нуждается птица, можно прочитать на странице спасительницы аиста – Натальи Раевской.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Показатель долговой нагрузки растёт у всех категорий российских заёмщиков независимо от уровня доходов - ОНФ
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМПРИЧАЛЫ ИЗ СТАЛИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееАндрей Чибис обсудил с председателем облизбиркома подготовку к грядущим выборам
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
13.12.20 18:23
На фото все бывшие "комсомольцы" и "коммунисты"... А по факту редиски...
Комментарий к новости:Мурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»
Алексей
12.12.20 07:38
Мужчины, проводите днк-тест при рождении детей и о своём намерении извещайте подруг вначале отношений. Не согласна, барагозит - следующая.
Комментарий к новости:Каждый второй ДНК-тест на отцовство – отрицательный
Андрей
09.12.20 22:31
Смоленский скульптор Игорь Чумаков: очевидно продукт ЕГЭ - считает что лица у Лопарей как у **овцев. * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:В Мурманске открыли памятники «самым миролюбивым бойцам и воинам»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире22:00«Всё, что нам нужно...». Художественный сериал, 1 серия (12+)23:00«Жизнь по новым правилам». Тематическая программа (12+)23:30«Экстрасенс». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Поступления средств в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Мурманской области увеличились на 7 процентов-PRO Валюту (16+)Доллар и евро потеряли по 19 копеек-PRO Энергетику (18+)Энергетики оперативно восстановили работу подстанции в Мурманске-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 14 декабря-PRO Нефть и газ (18+)«НОВАТЭК» совершил первую перевалку СПГ в Мурманской области-PRO Законы (18+)Президент подписал закон о ратификации Соглашения о борьбе с ННН-промыслом
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика