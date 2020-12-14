Аиста поймали, чтобы спасти

Аиста, который поселился на территории экотехнопарка спустя месяц попыток наконец-то поймали. На такие радикальные меры волонтёры пошли, чтобы спасти птицу, питавшуюся и живущую на свалке, иначе она могла умереть.

Попыток поймать животное у волонтёров было много. Хитрый и осторожный аист избегал всех ловушек почти два месяца. Активистам пришлось попотеть, оформляя необходимые для поимки краснокнижного вида документы.

Перехитрить птицу удалось благодаря помощи сотрудника Мурманского морского биологического института, который разработал специальную дистанционно управляемую ловушку.

Ветеринары уже оценили состояние здоровья аиста и обнаружили пневмонию, инфекционные заболевания. Жизнь на мусорном полигоне не сделал птицу чище.

Животное планируют подлечить и уже в эту пятницу отправить в «Дом белого аиста» в Псковской области. Но на лекарства и дорогу нужны средства...

Подробнее о том, в какой помощи нуждается птица, можно прочитать на странице спасительницы аиста – Натальи Раевской.