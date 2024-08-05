Аисты в Мурманске, или Новый мурал на Кольском проспекте напомнил мурманчанам Беларусь

Журналисты «Арктик-ТВ» продолжают рассказывать о муралах, которые создали художники в рамках фестиваля «РОСТ». Всего в Мурманске авторы создали 10 уличных картин.

Одна из самых необычных находится на Кольском проспекте, 140 корпус 2. Здесь художник попытался создать оптическую иллюзию, которая призвана расширить пространство между домами. Выразительность композиции придают рисунок дерева, стволом которого стала одна из колон и аисты, летящие вверх. Получился яркий символизм.

- Нравится, очень красиво. Конечно, к этой картине бы здесь бы ещё асфальт хороший сделали, чтобы вид действительно был.

- А картина изумительная, очень хорошая, нравится. Изображение вот этой как будто горы, как будто через зеркало смотришь, очень нравится, красиво.

- Я её видел, когда она ещё была не закончена, а сейчас завершили работу. Очень красиво, очень. Вот только, почему с той стороны не рисуют? У нас, моя арка та, с двух сторон нарисовано, здесь тоже надо бы сделать.

- Только благодаря вам её увидели.

– Как здорово, скажите, какие ощущения у вас?

– Замечательно! Откуда-то взялись аисты в Мурманской области.

- А что вы ощущаете, глядя на неё?

– Беларусь напоминает. Мы только из Беларуси приехали, были в отпуске - там аисты, большие деревья.