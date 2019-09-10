«Академик Ломоносов» прибыл к городу Певек на Чукотке

Первый в мире плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» с опережением графика подошёл к городу Певек на Чукотке. Всего с начала буксировки от причала в Мурманске судном было пройдено 2640 миль.

Представители плавучей станции совместно с капитаном порта приступили к разработке плана швартовки энергоблока.

На «Ломоносове» продолжаются работы по проверке узлов и механизмов после длинного перехода. После подключения к сетям ПЭБ станет полноценным энергетическим объектом и самой северной атомной станцией не только в России, но и в мире.

Назначенный срок эксплуатации «Академика Ломоносова» 40 лет.