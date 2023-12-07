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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.12.23 19:30

«Академики телевидения» берут интервью у министра труда и социального развития Мурманской области

Дети участников спецоперации проходят обучение в «Академии телевидения». В рамках проекта «У нас на Севере», реализованного при поддержке областного Мининформа, ученики из нескольких групп практиковались в умении брать интервью.

Спикером юных корреспондентов стал министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

Интервью – самая волнительная часть работы журналиста. Надо подготовиться к эфиру, задать правильные вопросы и при этом держаться профессионально. С виду всё просто, но на деле не всегда удаётся этот жанр корреспондентам, особенно, когда они только начинают свой путь. Но учеников проекта «Академия телевидения» так просто не напугать. Они готовы к встрече даже с министром и уже составили список вопросов.

Марина Голубева, ученица «Академии телевидения»: «Будут ли поднимать инвалидам и пенсионерам специальные пособия?».

Кирилл Хлапов, ученик «Академии телевидения»: «Я бы хотел у него спросить, если бы искусственный интеллект заменил учителя, то как это повлияло бы на его зарплату? Или, если вместо тетрадок домашнее задание будет выполняться на компьютерах?».

Дарья Квасникова, ученица «Академии телевидения»: «Я бы хотела узнать, как он проводит свои праздники. Потому что у него довольно заполненный график. Ещё хотела бы узнать, из какого он города родом и какие достопримечательности ему нравятся в Мурманске?».

Да, детей больше интересуют не рабочие, а личные моменты, но ведь чтобы разбираться в серьёзных темах, им ещё нужно вырасти. И кто, если не они спросят о таком министра. Взрослым журналистам это не всегда придёт в голову, а здесь встреча позволяет.

По словам Сергей Мякишева, опыт интервью с детьми для него первый, но очень интересный.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Мне кажется, самый главный лейтмотив и красная линия, которую я пытаюсь проводить на всех встречах с детьми или подростками, со взрослыми, мне кажется, в том, что любая работа, которой ты хочешь заниматься, её надо делать качественно и хорошо. И ни одна работа не бывает лёгкой, если ты её делаешь хорошо».

Несмотря на волнение обеих сторон встреча прошла легко и приятно. Честные вопросы и ответы, искренние улыбки и удивление – причем как у детей, так и у министра. А самое главное, теперь участники стали немного опытней в общении.

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