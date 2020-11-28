«АКАДЕМИЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ»: И это только начало!
Здравствуйте! Вы смотрите программу «Академия телевидения». И с вами мы – ученицы 8-й гимназии города Мурманска Елизавета Павлова и Мария Шадура.
Мария:
- Мы расскажем, как познакомились с профессией корреспондента, взяли интервью у капитана корабля и стали авторами статей и сюжетов.
Лиза:
- Но обо всем по порядку.
Мария:
- На уроке русского языка завуч школы предложила стать участниками проекта «Академия телевидения». Тогда мы ещё не знали, что это значит, но познакомиться с профессией журналиста стало интересно. И к нам нагрянула съёмочная группа…
Лиза:
- Теория – это интересно, но не так интересно, как практика. Оказывается, выезды журналиста называются «работа в поле». И мы тоже отправились, но не в поле, а в морской порт и стали соавторами следующего сюжета...
Мария:
- С корабля – на бал, точнее - в редакцию. Следящий наш шаг – визит на «Арктик-ТВ»…
Лиза:
- Не только в Мурманске узнают азы профессии. Наши коллеги из ЗАТО Александровск присоединились к проекту телеканала «Арктик-ТВ»...
Мария:
- За время участия в проекте «Академия телевидения» мы познакомились не только с работой телевизионного журналиста, но и побывали на радиостанции «Рекорд». И здесь конечно все иначе – своя специфика, свои задачи. Подробности смотрите в следующем сюжете...
Лиза:
- Мы не просто познакомились с профессией журналиста. Но и создали свои работы.
Мария:
- И это только начало. Впереди – новые выпуски программы «Академия телевидения». До встречи на «Арктик-ТВ»!