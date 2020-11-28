ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Изысканный ужин из набора «сделай сам», маска с золотыми нитями - люди противостоят пандемииВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Конфликт поколений в семье
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.11.20 12:00

«АКАДЕМИЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ»: И это только начало!

Здравствуйте! Вы смотрите программу «Академия телевидения». И с вами мы – ученицы 8-й гимназии города Мурманска Елизавета Павлова и Мария Шадура.

Мария:

- Мы расскажем, как познакомились с профессией корреспондента, взяли интервью у капитана корабля и стали авторами статей и сюжетов.

Лиза:

- Но обо всем по порядку.

Мария:

- На уроке русского языка завуч школы предложила стать участниками проекта «Академия телевидения». Тогда мы ещё не знали, что это значит, но познакомиться с профессией журналиста стало интересно. И к нам нагрянула съёмочная группа…

Лиза:

- Теория – это интересно, но не так интересно, как практика. Оказывается, выезды журналиста называются «работа в поле». И мы тоже отправились, но не в поле, а в морской порт и стали соавторами следующего сюжета...

Мария:

- С корабля – на бал, точнее - в редакцию. Следящий наш шаг – визит на «Арктик-ТВ»…

Лиза:

- Не только в Мурманске узнают азы профессии. Наши коллеги из ЗАТО Александровск присоединились к проекту телеканала «Арктик-ТВ»... 

Мария:

- За время участия в проекте «Академия телевидения» мы познакомились не только с работой телевизионного журналиста, но и побывали на радиостанции «Рекорд». И здесь конечно все иначе – своя специфика, свои задачи. Подробности смотрите в следующем сюжете...

Лиза:

- Мы не просто познакомились с профессией журналиста. Но и создали свои работы.

Мария:

- И это только начало. Впереди – новые выпуски программы «Академия телевидения». До встречи на «Арктик-ТВ»!

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Показатель долговой нагрузки растёт у всех категорий российских заёмщиков независимо от уровня доходов - ОНФ
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМПРИЧАЛЫ ИЗ СТАЛИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

Елена
26.11.20 00:10
Прошло больше года, а воз и ныне там.
Комментарий к новости:Нелегкая дорога к детскому саду на улице Нахимова
No name
25.11.20 21:59
Почему Петя сидит?
Комментарий к новости:Огненная обезьяна–символ изобилия появилась в колонии
Александр
23.11.20 18:20
Введите наконец то какую-нибудь ответственность чиновников от государства за работу людей без записи в трудовой !!! 1.работодатель незаконно наживается - не платит налоги 2. люди остаются без стажа-чи
Комментарий к новости:Каждый десятый наёмный сотрудник работает без официального оформления
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире19:30«Мегрэ». Художественный сериал, 41 серия (12+)20:15Академия телевидения (6+)20:30«Итоги». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Повышение зарплаты в 2021 году обещает только каждая пятая компания-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 43 копейки, доллар укрепился почти на 41 копейку-PRO Энергетику (18+)Электрификация территорий Терского района будет продолжена-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 26 ноября-PRO Нефть и газ (18+)«НОВАТЭК» совершил первую перевалку СПГ в Мурманской области-PRO Законы (18+)«Правительственный час» региональные парламентарии посвятили ситуации, сложившейся в Мурманской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика