«Академия телевидения» идёт в летние лагеря

Проводить лето с пользой можно. В этом убедились журналисты «Арктик-ТВ», которые побывали в детском лагере на базе 13-й мурманской школы. Мастер-класс о блогерстве и соцсетях для ребят провели Центр управления регионом и представители проекта «Академия телевидения».

Тема блогерства не нова, но зачастую представители старшего поколения не считают это направления масс-медиа журналистикой. Тем не менее, интернет и современные технологии делают своё дело. Многие молодые люди, размещая посты в соцсетях, непроизвольно формирует информационное пространство. Как правильно работать с аудиторией и подписчиками, подросткам из летнего лагеря на базе 13-й мурманской школы рассказали специалисты проекта «Академии телевидения».

Анастасия Карева, руководитель проекта «Академия телевидения»: «Мы познакомим их с нашей профессией, расскажем, кто такие блогеры, откроем фишки видеосъёмки. Мы хотим, чтобы ребята весело провели это лето и приглашаем в их нашу «Академию телевидения».

Практически все процессы в работе Центра управления регионом Мурманской области тесно связаны с социальными сетями: обработка сообщений, контроль и отработка сигналов граждан, информирование, изучение общественного мнения – для этих задач сотрудники центра пользуются популярными площадками. Специалисты ЦУР во время мастер-класса смогли поделиться опытом работы, ведь без соцсетей ни дня не может прожить подавляющее большинство школьников.

Освоить медиапространство просто, главное, найти хорошего наставника. «Академия телевидения» продолжает набор на курсы. Узнать подробности можно по телефону 75-31-31.