«Академия телевидения» исполняет новогодние желания юных северян

Открытки с заветными мечтами в адрес Деда Мороза ребята из социальных учреждений оставляли на чудо-ёлках, установленных в разных местах Мурманска.

Проект «Академия телевидения» исполняет детские желания.

12-летняя Виолетта Исламова из Мурманского центра социальной помощи семье и детям уже в январе присоединится к группе начинающих журналистов. Сертификат на обучения девочке торжественно вручили в «Академии телевидения».

Виолетта Исламова, ученица «Академии телевидения»: «Про телевидение я знала с 7 лет, у меня была мечта стать журналистом».

Обучение в «Академии» стало возможным в рамках благотворительной акции «Новогоднее чудо». Северяне исполняют предновогодние мечты детей. Стать волшебником просто. Надо снять открытку с желанием, написанную воспитанниками социальных учреждений, с любой «чудо-ёлочки», которые установили в нескольких местах Мурманска, и воплотить задуманное ребёнком в реальность.

Анастасия Карева, директор проекта «Академия телевидения»: «Я считаю, что это наша удача, что мы можем подарить такой подарок тому, кто загадал учебу в «Академии». Когда я узнала, что есть такое пожелание, то связалась с куратором, к нам пришли, и я этому очень рада».

Зачастую подростки предпочитают получать в подарок дорогостоящие гаджеты, тем не менее, есть и те, кому важны впечатления и новые эмоции.

Юлия Дегтяренко, психолог Мурманского центра социальной помощи семье и детям: «Дети хотят путешествовать, встретиться с блогерами, открыть тайны новой профессии, которые им интересны. И я думаю, что Дед Мороз исполнит их желания, чтобы они сбылись».

Что же касается Виолетты, то девочка на курсах научится брать интервью, вести репортажную съёмку и, конечно же, станет смелее и увереннее при общении.